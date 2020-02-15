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Численность казахстанцев составила 18, 63 млн человек

При этом городское население составляет 10 млн 893,8 тысячи человек (58,5%), сельское – 7 млн 738,4 тысячи человек (41,5%).

Фото : 24kz15 февраля 2020, 12:54

Численность населения Казахстана на 1 января 2020 года составила 18 млн 632,2 тысячи человек, передает zakon.kz.

При этом,по данным Комитета по статистике Миннацэкономики РК, городское население составило 10 млн 893,8 тысячи человек (58,5%), сельское – 7 млн 738,4 тысячи человек (41,5%).

По сравнению с 1 января 2019 года численность населения увеличилась на 236,5 тысячи человек, или 1,3%.

За данный период наибольший общий прирост отмечается в трех регионах страны: город Алматы (62,2 тысячи человек), город Нур-Султан (57,6 тысячи человек) и в Туркестанской области (36,4 тысячи человек).


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