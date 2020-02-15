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Бойцы Нацгвардии спасли жителей горящего дома в Кордайском районе

Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.

Фото : пресс-служба15 февраля 2020, 13:15

В Жамбылской области во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Сортобе Кордайского района гвардейцы эвакуировали 5 жителей горящего дома, в том числе 3 детей, сообщает zakon.kz.

Сегодня утром около 7 часов 30 минут войсковым нарядом воинской части 6654 было замечено задымление крыши одного из жилых домов. Данная информация была немедленно передана офицеру оперативного штаба организованной группы Национальной гвардии. Оперативным штабом к месту пожара было направлено 2 пожарных расчета, которые в течении 3 минут после оповещения были на месте, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Войсковым нарядом в составе начальника капитана Ержана Арыстанбекова и патрульных рядовых Ерканата Базарбай и Нурбека Дуйсенбина были эвакуированы 5 жильцов дома, в том числе 3 детей, район возгорания был оцеплен.

Пожарными расчетами проведены аварийно-спасательные работы, причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.


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