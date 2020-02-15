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Казахстан ратифицировал протокол о запрещении бактериологических средств на войне

Документ имеет важное значение для сотрудничества Казахстана с государствами-участниками протокола.

Фото : Акорда15 февраля 2020, 13:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Законом предусматривается ратификация Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года.

Протокол имеет важное значение для сотрудничества Казахстана с государствами-участниками Протокола по формированию всеобщей политики по запрещению бактериологических и химических средств ведения войны.

Задачей Протокола является определение основополагающих норм международного права, подтверждающего запрещение применения химического оружия и распространяющего это запрещение на бактериологические средства ведения войны.


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