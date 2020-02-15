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Адвокат из столицы пропал в Усть-Каменогорске

Супруга просит помощи. Она вызвала полицию, объявила в розыск.

Фото : Facebook15 февраля 2020, 14:29

Адвокат Ахметов Асылбек 13 февраля вылетел из Нур-Султана в Усть-Каменогорск по работе на встречу и пропал, передает zakon.kz.

Мой друг, однокурсник, адвокат Ахметов Асылбек 13 февраля т.г. вылетел из Астаны в Устькаман по работе на встречу. Позвонил супруге, сказал, долетел. И все. На этом пропал . Телефон отключен, - написала на своей странице в Facebook его коллега.

По ее словам, супруга просит помощи. Она вызвала полицию, объявила в розыск.

Асылбек Ахметов был одет в куртке, что на фото, темно-синие джинсы, кроссовки темно-синие, рюкзак черный и черная зимняя кепка.

Информация об этом также размещена в группе "Адвокаты Казахстана".


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