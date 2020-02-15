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Президент Казахстана встретился с Премьер-министром Кувейта

Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах дал высокую оценку перспектив укрепления связей с Казахстаном.

Фото : Акорда15 февраля 2020, 16:13

Второй день визита Касым-Жомарта Токаева в Мюнхен начался со встречи с Премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Отмечая дружественный характер и позитивную динамику межгосударственных связей, Президент Казахстана обратил внимание на наличие значительного потенциала для взаимного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

– Мы являемся очень хорошими партнерами в рамках Организации исламского сотрудничества. В столице Казахстана Нур-Султане открыта штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности, которая также может придать продуктивный импульс нашему взаимодействию, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность правительству Кувейта за содействие в решении вопросов использования кувейтских военно-воздушных баз при осуществлении гуманитарной операции "Жусан" в январе 2019 года.

Глава государства также отметил большой потенциал экономической кооперации двух стран, в том числе в сферах строительства, энергетики, сельского хозяйства, финансов, инвестиций и туризма.

Премьер-министр Кувейта также дал высокую оценку перспектив укрепления связей с Казахстаном.

– Между нашими странами существует огромный потенциал для сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном, туристическом направлениях, – считает глава кувейтского правительства.

Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах отметил, что перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами стоят важные задачи. Он выразил надежду, что в рамках предстоящего 4-го заседания комиссии будут выработаны новые подходы, которые позволят вывести казахстанско-кувейтские отношения на новый уровень.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Кувейта совершить визит в Казахстан.


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