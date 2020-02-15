Сотрудники авиакомпании Bek Air обратились к Назарбаеву

В настоящий момент офис компании Бэк Эйр опечатан, изъяты компьютеры, нет доступа к рабочим местам.

Сотрудники авиакомпании Bek air, чьи сертификат и летная годность были приостановлены Авиационной администрацией Казахстана, обратились к Елбасы с просьбой о возобновлении сертификата, сообщает zakon.kz.

Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Мы, граждане Республики Казахстан, являемся сотрудниками авиакомпании Бек Эйр. Просим Вас услышать нас и помочь в возобновлении сертификата эксплуатанта АО "Бек Эйр". Сотрудники Авиакомпании Бэк Эйр с численностью около четырех сот человек остались без средств к существованию.

Решением Авиационной Администрации Казахстана, в лице генерального директора Питера Гриффитса, 27 декабря 2019 года в АО "Бек Эйр" была направлена радиограмма о том, что действие сертификата эксплуатанта приостановлено в связи с авиакатастрофой.

До сегодняшнего дня расследование не завершено. В данной радиограмме не указаны конкретные нарушения эксплуатантом требований воздушного законодательства.

3 февраля 2020 года по решению Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан, судья Алиев Бейсенбек Толеубекович постановил о том, что радиограмма не является нормативным актом.

В нашем понимании это означает, что Авиакомпания Бэк Эйр имеет право не руководствоваться данной радиограммой.

В настоящий момент офис компании Бэк Эйр опечатан, изъяты компьютеры, нет доступа к рабочим местам.

Давление на Компанию оказывается со стороны правоохранительных органов. Также идет давление со стороны Средств массовой информации. Не имея достоверной информации и искажая ее, журналисты вводят в заблуждение граждан Республики Казахстан, тем самым вызывая еще большую агрессию со стороны общественности, которые требуют осуществить возврат денежных средств за неиспользованные авиабилеты.

Нурсултан Абишевич, мы просим Вас оказать содействие в возобновлении сертификата эксплуатанта Авиакомпании Бэк Эйр. Просим Вас оказать содействие в возобновлении деятельности Компании, чтоб мы как сотрудники Авиакомпании и наше Руководство смогли осуществить свои обязанности перед пассажирами.

Благодарим Вас от лица всех сотрудников авиакомпании "BEK AIR".

Пассажирский самолет компании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря 2019 года в Алматы недалеко от аэропорта.

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!