Айдар Арифханов: Чистая прибыль холдинга "Байтерек" в 2019 году составляет 40 млрд тенге

До конца 2020 года Холдинг планирует осуществить финансирование проектов крупного бизнеса на сумму 430,9 млрд тенге, а также запустить 11 проектов стоимостью 573 млрд. тенге - Арифханов.

Чистая прибыль холдинга "Байтерек" в 2019 году, по предварительным данным, составляет 40 млрд тенге. А активы компании составили 101,8% от плана. Об этом 18 февраля на Коллегии министерства индустрии и развития рассказал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Напомним, Холдинг "Байтерек" создан 7 лет назад с целью обеспечения диверсификации экономики и привлечения инвестиций. Сюда входит 11 компаний в сфере индустриально-инновационного развития, продвижения несырьевого экспорта, развития малого и среднего предпринимательства и реализации задач в жилищно-строительном секторе.

Объединение данных направлений позволили Холдингу стать уникальным институтом развития, не имеющим аналогов в мире. По итогам деятельности за 2019 год (по оперативным данным) чистая прибыль составляет - 40 млрд тенге, при плане 38 млрд тенге (факт 2018 года – 34,7 млрд тенге), - сообщил он.

При этом активы Холдинга составляют 5,3 трлн тенге или 101,8% от плана (факт 2017 года – 4,4 трлн тенге; 2018 года – 4,7 трлн тенге). Доля кредитного и инвестиционного портфелей в активах за отчетный период составила 76,1%, при плане 75,1% (факт 2017 года – 68,88 %; 2018 года – 73,16%).

Всего за 2016-2019 годы из республиканского бюджета на деятельность Холдинга было выделено 683,0 млрд тенге, из которых по итогам 2019 года по предварительным данным освоено 565,3 млрд тенге или 102,1% от плана.

Арифханов отметил, что "освоение средств, по которым срок освоения еще не закончился, будет выполнено в соответствии с планом".

Одно из основных стратегических направлений деятельности компании – поддержка крупного бизнеса. При отсутствии долгосрочного финансирования в тенге у банков второго уровня, БРК является локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики – предоставляя каждый 2-й тенге. Холдинг занимает почти 50% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики. В портфель БРК входят 55 инвестиционных проектов и 15 экспортных операций на 6,3 трлн тенге, - пояснил председатель Холдинга

Еще одно стратегическое направление – поддержка МСБ. Фондом "Даму" за 2019 год поддержано 24,2 тыс. проектов на сумму 611,4 млрд тенге:

В результате за 2019 год в общем объеме кредитов субъектам МСБ (1 670 млрд тенге) доля Холдинга за счет инструментов Фонда "Даму" составила 36% (594,8 млрд тенге), - добавил спикер.

Третье стратегическое направление НУХ "Байтерек" - поддержка экспорта.

Так, в 2019 году оказана страховая поддержка экспортеров на сумму 97,1 млрд тенге, осуществлено торговое финансирование на сумму 10,4 млрд тенге и предэкспортное финансирование на сумму 11,8 млрд тенге.

Кроме того, KazakhExport открыты сети представителей за рубежом в городах Ташкент, Душанбе, Новосибирск, Екатеринбург и Бишкек. (также в 2018 году KazakhExport назначены представители в города Казань и Сиань (Китай). Данные меры позволят обеспечить дальнейший рост объема несырьевого экспорта, - отметил Арифханов.

Холдинг - основной оператор программ жилищного строительства в Казахстане. А потому, четвертое направление – обеспечение финансовой доступности жилья.

Так ЖССБК занимает первое место по долгосрочным тенговым вкладам населения на сумму свыше 800 млрд тенге. По итогам 2019 года порядка 63% ипотечных кредитов или 527 млрд тенге выдано ЖССБК.

До конца 2020 года Холдинг планирует осуществить финансирование проектов крупного бизнеса на сумму 430,9 млрд тенге, а также запустить 11 проектов стоимостью 573 млрд тенге; поддержать 15,4 тыс. проектов МСБ; оказать поддержку экспортерам в размере 125 млрд тенге (объем принятых обязательств). Кроме того, в 2020 году планируется открыть офисы представителей в гг. Москва, Урумчи и Минск, - сообщил Арифханов.

Помимо этого, в 2020 году планируется внесение изменений в законодательство в части внедрения субсидирования процентной ставки, а также разработка изменений в законодательство/нормативно-правовой базы по выходу из-под регулирования НБ РК. А также предоставление жилищных займов на 420 млрд тенге, приобретение облигаций МИО на 101,2 млрд тенге. Кроме того, НУХ "Байтерек" прогарантирует долевое строительство на 65,8 млрд тенге и будет субсидировать кредиты застройщиков на 20 млрд тенге.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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