В шести областях Казахстана закрыты трассы

Комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты или вовсе отказаться от поездки.

Из-за метели и гололеда в Казахстане закрыто движение на 52 участках дорог республиканского значения, передает zakon.kz.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в 4-х направлениях: "Нур-Султан-Павлодар", "Нур-Султан-Караганда", "Нур-Султан-Щучинск", "Нур-Султан-Атбасар".

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 19 участках автодорог: "Екатеринбург-Алматы" (гр.СКО-п.Жаксы, 856-917 км), "Жезказган-Петропавловск" (гр.Костанайской обл - п.Знаменка, 377-595 км), "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (гр.Костанайской обл - п.Сурган, 232-260 км), "Жаксы-Есиль -Бузулук" (г.Есиль-с.Бузулук, 64-80 км), "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл, 16-200 км), "Жаксы-Есиль-Бузулук" (п.Жаксы-г.Есиль, 0-64 км), "Екатеринбург-Алматы" (п.Жаксы-г. Атбасар, 917-1006 км), "Щучинск-Зеренда" (г.Щучинск-с.Зеренда, 0-80 км), "Щучинск-Атбасар" (г.Кокшетау-г.Атбасар, 0-184 км), "Нур-Султан-Петропавловск" (Нур-Султан-Щучинск, 18-231 км), "Алматы-Екатеринбург" (Нур-Султан-Темиртау, 1291-1426 км), "Екатеринбург - Алматы" (г.Атбасар-г.Нур-Султан, 1006-1247 км), "Макинск-Аксу-Торгай" (г.Макинск – Торгай, 0-240 км), "Кокшетау-Омск" (г.Кокшетау-гр.СКО, 0-51 км), "Кокшетау-Рузаевка" (г.Кокшетау-гр.СКО, 0-61 км), "Нур-Султан-Петропавловск" (Щучинск-Кокшетау, 250-293 км), "Нур-Султан-Петропавловск" ( г. Кокшетау-гр. СКО, 304-341 км), "Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" (с.Кабанбай батыра- гр.Карагандинской обл, 32-51 км), "Нур-Султан-Коргалжын" (с.Акмол-Коргалжинский заповедник, 38-180 км).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Карабутак-Комсомольской-гр.Костанайской обл" (с.Комсомольское-гр.Костанайской обл, 89-234 км).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог "Жезказган-Петропавловск" (п.Улытау-гр.Костанайской обл, 1038-1142 км), "Алматы-Екатеринбург" (г.Темиртау-гр.Акмолинской обл, 1051-1142 км), "Кызылорда-Павлодар" (г.Караганда-гр.Павлодарской обл, 970-1135 км), "Нур-Султан-Кабанбай Батыр-Нура-Темиртау" ( п.Нура-гр. Акмолинской обл, 101-51 км), "Алматы-Екатеринбург" (с.Жумабек-с.Аксу-Аюлы, 986-883 км), "Алматы- Екатеринбург" (г.Караганда-г.Темиртау, 986-883 км), "Караганда-Аягуз-Бугаз" (г.Караганда-г.Каркаралинск, 17-217 км), "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Керней" (п.Ботакара-гр. Павлодарской обл, 324-231 км).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (г.Костанай-гр.Акмолинской обл, 7-232 км), "Жезказган-Петропавловск" (гр.Карагандинской обл - гр.Акмолинской обл, 252-377 км), "Мамлютка-Костанай" (г.Тобыл-гр.СКО, 180-404 км), "Екатеринбург-Алматы" (г.Тобыл-гр.СКО, 555-729 км), "Костанай-Карабутак" (г.Рудный-гр.Актюбинской обл, 231-504 км), "Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ" (п.Денисовка-гр. РФ, 0-174 км).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (п.Шидерты-гр.Акмолинской обл., 200-235 км), "Ленинский-Иртышск-гр.РФ" (п.Ленинский-гр.РФ, 0-272 км), "Кызылорда-Павлодар" (г.Экибастуз-гр.Карагандинской обл, 1208-1135 км), "Омск-Майкапчигай" (с.Павлодарское-гр.РФ, 395-191 км).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог "Екатеринбург-Алматы" (гр.Акмолинской обл - гр.Костанайской обл, 856-729 км), "Жезказган-Петропавловск" (гр.Акмолинской обл - с.Новоишимское, 595-701 км), "Кокшетау-Рузаевка" (с.Саумалколь-с.Рузаевка, 102-196 км), "Мамлютка-Костанай" (с.Пресновка-гр.Костонайской обл, 103-180 км), "Тимирязево-Сарыколь" (с.Тимирязево-гр.Костонайской обл, 0-31 км), "Булаево-Рощинское" (с.Молодогвардейское-с.Рощинское, 228-386 км), "Волошинка-Тимирязево" (с.Волошинка-с.Тимирязево, 119-441 км), "Жезказган-Петропавловск" (с.Новоишимское-с.Покровка, 701-875 км), "Челябинск-Новосибирск" (г.Петропавловск – гр.Российской Федерации, 252-655 км), "Кокшетау-Омск" (гр.Акмолинской области – гр.Российской Федерации, 51-280 км).

Комитет по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует следить за изменениями погоды и смс-оповещением. Автовладельцам соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок.

Моментальное информирование об ухудшении погодных условий, закрытии/открытии автомобильных дорог обеспечивает мобильное приложение <Darmen>.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения "112".

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