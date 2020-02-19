В "Кордае" ввели ограничения по пропуску

Там будет проводиться реконструкция.

По информации Пограничной службы КНБ РК на автомобильном пункте пропуска "Кордай" с 00.00 часов 20 февраля 2020 года вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров в связи с началом работ по реконструкции, передает zakon.kz.

В этой связи до завершения реконструкции через государственную границу будут пропускаться только граждане Республики Казахстан и Кыргызской Республики в пешем порядке в период с 06.00 до 24.00 с необъемным багажом (ручной кладью), - сообщили в КГД.

Для пропуска иностранцев, транспортных средств, грузов и товаров рекомендуется использовать другие пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе:

- международные: "Карасу" автодорожный (РК) – "Ак-Тилек" автодорожный (КР); "Сыпатай Батыр" автодорожный (РК) - "Чалдыбар" автодорожный (КР); "Айша-Биби" - автодорожный (РК) - "Чон-Капка" - автодорожный (КР); "Кеген" автодорожный (РК) - "Каркыра" автодорожный (КР); "Мерке" железнодорожный (РК) - "Каинды" железнодорожный (КР);

- двухсторонние: "Сартобе" автодорожный (РК) – "Токмок" автодорожный (КР); "Аухатты" автодорожный (РК) - "Кен-Булун" автодорожный (КР).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!