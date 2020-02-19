Нигматулин: Недоработки госорганов не должны сказываться на простых гражданах

Очень важно, чтобы люди, которые работают в Евразийской экономической комиссии работали на Казахстан - спикер.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за повышение результативности работы госорганов, передает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения ратификационного Протокола о присоединении Армении к Соглашению о введении единых форм паспортов транспортного средства, самоходной машины и организации систем электронных паспортов мажилисмены подняли ряд актуальных вопросов, среди которых несоблюдение сроков введения электронных паспортов, а также налаживание обмена данными со странами ЕАЭС.

Действующее Соглашение по введению электронных паспортов транспортных средств принято в 2014 году, а ратифицировано Казахстаном в 2015 году. Коллегией Евразийской экономической комиссии было принято решение о введении данной системы на территории ЕАЭС с 1 ноября 2019 года. Однако система электронных паспортов транспортных средств до сих пор не введена, хотя с 2015 года на подготовку было отведено четыре года.

Отметив, что эта ситуация касается каждого гражданина, которые покупают автомобили в странах ЕАЭС.

Нам очень важно, чтобы обмен данными со странами ЕАЭС был действительно оперативный и полный. Это даст возможность своевременной регистрации, которую органы внутренних дел ведут. Это даст возможность налогообложению для органов Комитета госдоходов, - подчеркнул спикер.

При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на результативности работы государственных служащих, уполномоченных на решение этих вопросов.

Очень важно, чтобы люди, которые работают в Евразийской экономической комиссии работали на Казахстан, чтобы не затягивалось решение вопросов, которое может повлечь негативные последствия для наших граждан. А то получается вот такая ситуация: вовремя не отработали документ со странами-участниками ЕАЭС. Весь вопрос в том, как у нас относятся к работе, - сказал он.

Спикер Мажилиса также подчеркнул, что эта работа должна быть скоординирована между всеми госорганами.

Сделано это должно быть безупречно, в т.ч. числе и с точки зрения защиты персональных данных. Недоработки, не достигнутые договоренности не должны сказываться на простых гражданах. Шесть лет ведете переговоры! Если шахтер мало угля добывает – значит, говорят, что он плохой шахтер. Схема простая. Если у госчиновника нет результата для страны, - значит, он плохой чиновник. Нам это всем надо помнить: от простого специалиста, до министра, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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