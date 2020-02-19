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Восемь сайтов по продаже наркотиков заблокированы прокуратурой ЗКО

Исполнение решения суда возложено на Министерство информации и общественного развития.

Фото : habr.com19 февраля 2020, 12:57

Прокуратурой города Уральск ЗКО, в ходе мониторинга интернет-ресурсов, выявлено восемь сайтов, содержащие рекламу наркотических и психотропных веществ, сообщает zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель прокуратуры ЗКО Бауыржан Закиулы, данное нарушение подпадает под статью 2 Закона "О средствах массовой информации". В целях пресечения скрытой и нелегальной рекламы по продаже наркотиков, прокуратурой Уральска инициированы судебные иски о признании сайтов незаконными.

Согласно статье 54 Гражданского процессуального кодекса, прокурор вправе обратиться с иском в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни и здоровья людей. 27 января 2020 года судом иск прокурора удовлетворен, доступ к сайтам заблокирован, – сообщил Бауыржан Закиулы.

Он дополнил, что исполнение решения возложено на Министерство информации и общественного развития. Судебный акт в законную силу не вступил.


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