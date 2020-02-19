Что показала визуализация упавшего самолета Bek Air

Специалисты отмечают схожесть полетов самолетов Fokker в Алматы с трагедией, которая произошла в 2007 году во Франции.

Генеральный директор МАК (межгосударственного авиационного комитета) Виктор Сороченко озвучил результаты визуализации авиационного происшествия с самолетом Bek Air в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Подобные случаи в практике были и ранее. Большая схожесть параметров полета при выполнении взлета мы наблюдали во Франции в 2007 году. Самым внимательным образом мы провели визуализацию, мы произвели совмещение параметров полета с полетами во Франции и 27 декабря в Алматы. Есть большая схожесть. Параметры взлета, показания скорости, высоты полета, крена, — сказал Сороченко.

Он добавил, что самолет входит в режим сваливания судна, когда ухудшаются аэродинамические свойства, в двух различных случаях.

Вся динамика полета говорит о том, что самолет вошел в режим сваливания на углах гораздо менее критических. Такое бывает по 2 причинам. Либо передняя кромка крыла была не чистая, либо было нарушение целостности поверхности крыши. В результате чего воздушное судное потеряло несущую способность. Других причин мой опыт и мое воображение не находит. Поэтому мы вопросу обледенение придаем безусловное значение, — объяснил гендиректор МАК.

Он отметил, что максимальная высота самолета 6 метров, предельная точка была на высоте 6 метров.

С этой высоты продолжается движение вниз. Далее на одном из этапов кто-то из членов экипажа принял решение прекратить взлет и убрал режим работы двигателей на режим малого газа. После было принято решение продолжить взлет и двигатели вновь были выведены на взлетный режим. Эти действия тоже усугубили, - заключил Сороченко.

В свою очередь председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия Канат Тусупбеков добавил, что ранее озвучивалось 4 версии.

Нарушений по загрузке судна найдено не было. Остается три версии. Основная — обледенение. Версия спутного следа не подтверждается. Не исключается человеческий фактор. Подкомиссия создана и изучают эти версии, — сказал Тусупбеков.

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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