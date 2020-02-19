Сенсационное выступление наших тяжелоатлетов на Чемпионате Азии

Мировой рекорд, 9 золотых, 2 серебряных медалей и 3 бронзы в копилке казахстанской сборной.

Юниорский и юношеский Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходил в столице Узбекистана Ташкенте с 13 по 20 февраля. Участвовало 14 женских и 18 мужских команд из 20 стран Азиатского континента, передает zakon.kz.

Казахстан представляли 10 атлетов:

- Аблай Ауелханов до 55 кг

- Акмолда Сайрамкез до 61 кг

- Сайхан Тайсуев до 67 кг

- Есенкельды Сапи до 81 кг

- Нургиса Адилетулы до 89 кг

- Артем Антропов до 96 кг

- Рахат Бекболат до 102 кг

- Гульнур Ыбрай до 64 кг

- Карина Кузганбаева до 81 кг

- Айсамал Сансызбаева +81 кг

Призерами турнира стали все атлеты.

Первое золото в копилку казахстанской сборной принесла воспитанница школы тяжелой атлетики Алматинской области Гульнур Ыбрай, которая в категории до 64 кг стала победителем среди девушек до 17 лет и заняла 2 место по юниорам (до 20 лет). Гульнур подняла в сумме двоеборья 198 кг (88+110).

Второе золото завоевал Сайхан Тайсуев, выступающий по юниорам в весовой категории до 67 кг. и занявший 1 место с результатом 299 кг. в сумме двоеборья (130+169).

Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль в весовой категории до 89 кг среди юниоров с результатом в сумме двоеборья 360 кг. (165+195). Он обошел своих соперников со значительным преимуществом, подняв на 36 килограммов больше ближайшего конкурента.

Артем Антропов поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 96 килограммов. Воспитанник карагандинской школы тяжелой атлетики смог удачно реализовать все шесть подходов и поднял 365 килограммов в сумме двоеборья (155+210), обогнав ближайшего соперника на 19 килограммов.

Особо на Чемпионате отличился кызылординец Рахат Бекболат, который установил мировой рекорд среди юношей в толчке и заработал сразу 2 золотые медали. Он поднял 356 килограммов в сумме двоеборья (158+198). Причем в толчке он установил мировой рекорд в 198 кг. Таким образом, став мировым рекордсменом и Чемпионом среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет.

Старший тренер юниорской и юношеской сборной Бахыт Ахметов прокомментировал успешное выступление своих подопечных.

Мы достигли поставленных целей. Сработали на 200 процентов. Все ребята выложились по максимуму, к этому мы шли упорным трудом, уделяя большое внимание тренировкам. Я горд за моих ребят, уточнил он.

Из представительниц женской команды своими выступлениями также порадовали болельщиков Карина Кузганбаева и Айсамал Сансызбаева.

Карина Кузганбаева, выступающая в весовой категории до 81 кг стала Чемпионом Азии среди юниоров (до 20 лет), в сумме двоеборья подняв – 227 кг (101+126).

Айсамал Сансызбаева, выступающая в абсолютном тяжелом весе +81 кг, подняла в сумме рывка и толчка 249 кг (109+140) и стала Чемпионом Азии среди юношей и юниоров, таким образом, завоевав 2 золотые медали.

Призовые места также у Абылая Ауелханова в весовой категории до 55 кг, завоевавшего серебро Чемпионата по юношам и бронзу по юниорам, в сумме двоеборья подняв 227 кг (97+130).

Сайрамкез Акмолда, выступавший в категории до 61 кг, получил бронзу по юниорам, в сумме двоеборья он поднял 267 кг (117+150).

В весовой категории до 81 кг. с результатом в сумме двоеборья 311 кг. (134+177) Есенкельды Сапи среди юниоров занял 3 место.

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов считает, что успешное выступление молодежной сборной является свидетельством комплексной перезагрузки, проводимой в казахстанской тяжелой атлетике.

Результаты, показанные юношеской и юниорской сборной подтверждают, что в Казахстане сформировалась новое достойное поколение тяжелоатлетов, с которым будет связано дальнейшее развитие нашего спорта в стране и возвращение былой славы казахстанской школы тяжелой атлетики. Обеспечение преемственности является для нас постоянным приоритетом, поэтому мы намерены продолжить реализацию инициатив, направленных на воспитание талантливой молодежи и обновление инфраструктуры в регионах через программу "Жас-Куат", - сказал он.

Поздравил команду Президент Федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков.

Поздравляю наших ребят и всех казахстанцев с этой победой. Азия – лидер в тяжелой атлетике, а Казахстан – лидер в Азии. Выступление ребят – тому подтверждение. Мы уверены, наших Чемпионов ждет пьедестал на Олимпиаде 2024 в Париже, - отметил Тусупбеков.

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