Как цифровизация повлияла на госуправление ВКО

В 2019 году был запущен в эксплуатацию Межведомственный единый ситуационный центр.

В ходе отчета перед населением аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о повышении эффективности государственного управления за счет использования цифровых технологий, передает zakon.kz.

Глава региона отметил, что в прошлом году был запущен в эксплуатацию Межведомственный единый ситуационный центр, основным преимуществом которого является комплексный подход к взаимодействию информационных систем, обеспечивающих безопасность дорожного движения, общественного правопорядка, функционирование экстренных и коммунальных служб.

В его структуру входят ситуационный и инвестиционный центры, а также центр оперативной информации включающий в себя систему фото и видеофиксации "Сергек", систему видеонаблюдения "Общественный правопорядок" службы "109" и единую дежурно-диспетчерская службу – 112. При помощи центров собрано более 3 тысяч показателей, организовано 20 межсистемных интеграций.

Кроме того, на базе Общественной приемной функционирует единая платформа интеграции сервисов по приему обращений граждан, внедрена система оценки качества через SMS-оповещения.

На сегодняшний день у нас 90% всех государственных услуг переведено в электронный формат. Для удобства граждан создана электронная карта свободных земель с инженерно-коммуникационной инфраструктурой Усть-Каменогорска и Семея. Оцифрованы карты Риддера и таких малых городов как Шемонаиха, Зайсан, Аягоз, Алтай и Серебрянск. В этом году работа будет проведена во всех районных центрах. В ближайшее время наши дети, обучающиеся основам информационных технологий, примут непосредственное участие в развитии цифровизации, – заключил Даниал Ахметов.

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