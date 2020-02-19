У Атамбаева ухудшилось здоровье
В любой момент у него может произойти очень плохой исход - Жоошев.
Фото : fergana.agency19 февраля 2020, 19:52
У Алмазбека Атамбаева критически низкое давление, передает zakon.kz со ссылкой на АКИpress.
Об этом 19 февраля сообщил младший сын Атамбаева Кадырбек.
По словам адвоката Замира Жоошева, за последнее измерение давление показало 86/60.
Последние две недели мой подзащитный каждый день измерял давление. По утрам у него низкое давление. Путем употребления густого чая, он каждый раз пытается его поднять. Он [А.Атамбаев] говорит, что в любой момент у него может произойти очень плохой исход, - сказал Жоошев.
Также адвокат сказал, что такое состояние здоровья у Атамбаева уже давно.
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