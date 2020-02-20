Юань значительно уступил тенге: как это отразится на стоимости китайских товаров

По мнению эксперта, более крепкий курс тенге к юаню сможет ограниченно нивелировать удорожание китайских товаров в пересчете на внутренние казахстанские цены.

Китайский юань упал к тенге до 14-месячных минимумов. Что это значит для экономики Казахстана, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, курс китайской валюты, находясь под давлением коронавирусной эпидемии, держится к доллару США на уровне около 7 юаней. При этом тенге к доллару США за последние недели неплохо укрепился под влиянием притока иностранного спекулятивного и инвестиционного капитала, вызванного высокими реальными ставками в казахстанской экономике. На этом фоне курс юаня к тенге опустился до 53,86 – минимума с декабря 2018 года.

- Подобное укрепление тенге к китайской валюте в некоторой степени смягчает предполагаемый импорт инфляции в Казахстан из Поднебесной. Так, сейчас в КНР наблюдается резкое ускорение роста потребительских и промышленных цен, что в том числе связано с последствиями короновируса. К слову, годовой уровень китайской инфляции в январе сложился на 8-летнем максимуме – 5,4%. При этом на китайские товары промышленного и потребительского характера приходится 16% казахстанского импорта (телефоны, игрушки, вычислительные машины, обувь, трансформаторы, шины и прочее). В этой связи более крепкий курс тенге к юаню сможет ограниченно нивелировать удорожание китайских товаров в пересчете на внутренние казахстанские цены, – написал Олжас Тулеуов.

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