141 компания реализована по плану приватизации "Самрук-Қазына"

Поступления от реализации активов группы Фонда в рамках Комплексного плана приватизации составили 376 млрд тенге.

Программа приватизации, утвержденная Правительством РК на 2016-2020 годы, находится в завершающей стадии. Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО "ФНБ "Самрук- Қазына" Алмасадам Саткалиев ответил по телефону на вопросы zakon.kz.

В Комплексный план приватизации входят 167 активов Фонда, на данный момент 141 компания выведена в конкурентную среду, реорганизована или ликвидирована. Ещё пять крупных активов Фонда в течение 2020-2023 г.г планируется вывести на IPO/SPO - "Казактелеком", "Эйр Астана", "Казмунайгаз", "Тау-Кен Самрук", "КазазстанТемирЖолы". По трем компаниям - "Самрук-Энерго", "Казпочта", "Казак Эйр" сейчас мы совместно с правительством и внешними консультантами определяем периметр, способ и принципы реализации, - сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, поступления от реализации активов группы Фонда в рамках Комплексного плана приватизации составили 376 млрд тенге.

В Нацфонд направлены средства в размере 215,3 млрд тенге. Внешний долг группы компаний за 2018-2019 гг снижен на 5,1 млрд долларов США, в том числе за счет средств приватизации, - добавил А. Саткалиев.

Отметим, что в ноябре 2018 года в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже и Бирже "Международного финансового центра "Астана" уже начались торги акциями национальной атомной компании "Казатомпром". В сентября 2019 года прошло вторичное размещение на биржах акций компании, $128,2 млн. направлены АО "ФНБ "Самрук-Қазына" в Национальный фонд Республики Казахстан в рамках доразмещения акций АО "НАК "Казатомпром".

Напомним, для снижения доли участия государства в экономике страны постановлением Правительства РК №1141 от 30.12.2015 года утвержден Комплексный план приватизации на 2016-2020 гг. Комплексный план приватизации - основной документ, содержащий списки активов, принадлежащих, помимо прочего, Фонду, часть из которых подлежит реализации, а другая часть – малоперспективные и неконкурентные – ликвидации или реорганизации.

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