Минздрав Казахстана будет следить за здоровьем людей, прибывших из Китая

В число неблагополучных стран по коронавирусу входят еще Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея.

В Минздраве Казахстана сообщили, что для людей, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу - Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, САР Гонконг, САР Макао и Тайвань (КНР) - будет проводиться медобследование, передает zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения внесли изменения в постановление главного санитарного врача об усилении мер по профилактике коронавируса в Казахстане. Согласно документу, граждане, прибывшие в РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, Гонконг и Макао), будут находиться под медицинским наблюдением в течение 24 дней со дня пересечения границы. Из них 14 дней специалист будет ежедневно посещать гражданина на дому, а 10 дней следить за состоянием здоровья удаленно.

Если люди прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет проводиться в течение всего времени пребывания.

Для граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи возникновения коронавирусной инфекции (Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, Италия), установлен удаленный мониторинг в течение 24-х дней по месту пребывания.

При этом,люди, прибывшие из Китая, будут на 14 дней помещены под карантин с изоляцией в стационаре, после выписки в течение 10 дней лица будут находиться под удаленным мониторингом по месту пребывания.

За состоянием здоровья представителей официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, прибывающих из неблагополучных территорий, будет проводиться удаленный мониторинг в течение 24 дней.

Усиленные меры проверок и профилактики установлены и соблюдаются в интересах здоровья казахстанцев, в условиях роста количества зараженных и умерших от коронавирусной инфекции в мире.

Министерство здравоохранения рекомендует для постоянно проживающих лиц в РК, прибывших из указанных территорий максимально ограничить контакты и поддерживать домашний карантин. Это в интересах вас и ваших близких. В случае возникновения вопросов и необходимости оказания содействия круглосуточно работает Call-центр 1406, - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что в Казахстане случаев заболевания и заражения коронавирусом не зарегистрировано.

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