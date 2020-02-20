Доля местного содержания в закупках КазТрансОйл выросла до 74%

В 2019 году компания заключила еще 5 долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями.

За 2019 год доля местного содержания в закупках АО "КазТрансОйл" составила 74% с учетом дочерних и совместно контролируемых предприятий и в совокупности превысила 105 млрд тенге, передает zakon.kz.

АО "КазТрансОйл" активно поддерживает отечественных товаропроизводителей. Как сообщил заместитель генерального директора АО "КазТрансОйл" Чингиз Сейсекенов, в 2019 году в дополнение к действующим долгосрочным договорам компания заключила еще 5 долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на сумму свыше 500 млн тенге.

Это те компании, которые имеют производственные и кадровые ресурсы, качество их товаров и услуг соответствует требованиям нашего производства, - пояснил он.

В числе постоянных партнеров АО "КазТрансОйл", с которыми заключены договоры на поставку комплектующих и запчастей для оборудования - ТОО "Павлодарский завод трубопроводной арматуры", АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры", ТОО "РауанНалко", ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ", ТОО "Завод КазАрматура".

Только на поставку спецтехники и оборудования и других товаров в рамках прошлогоднего плана закупок заключены договоры на сумму свыше 3,3 млрд тенге.

В целом по АО "КазТрансОйл" отмечается динамика роста по поддержке отечественных товаропроизводителей. Если в 2017-2018 годах доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг, с учетом дочерних и совместно контролируемых предприятий, составляла в среднем 70%, то в 2019 году эта цифра увеличилась до 74%.

В 2020 году в рамках программы АО "Самрук-Казына" по импортозамещению, после проведения опытно-промышленных испытаний ожидается заключение новых контрактов с отечественными товаропроизводителями.

По признанию казахстанских поставщиков, поддержка крупных компаний помогает им развивать производство.

Продукция нашей компании ТОО "NGVision" начнет проходить опытно-промышленные испытания в АО "КазТрансОйл". На территории Республики Казахстан мы являемся единственной компанией, которая занимается сборкой камер видеонаблюдения. Сейчас у нас на производстве трудятся почти 50 человек. Можем освоить любой объем. До настоящего времени мы собрали 400 камер. Теперь ждем новых заказов. Естественно, без поддержки крупных компаний нам не выжить на рынке. Поэтому мы очень рады инструментам поддержки нашего государства, - рассказал генеральный директор ТОО "NGVision" Таир Омаров.

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