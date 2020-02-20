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Представителя министерства экологии могут доставить в суд принудительно

Он не явился в суд без уважительной причины.

Фото : mir24.tv20 февраля 2020, 10:36

Министерство экологии, признанное потерпевшей стороной по делу вице-министров энергетики, проигнорировало судебное заседание. Представитель ведомства просто не явился в зал заседания, сообщает корреспондент zakon.kz.

Только вчера министерство экологии, геологии и природных ресурсов было признано судом потерпевшей стороной по делу, несмотря на мнение защитников, которые были против таких изменений.

В итоге в начале заседания судья Айжан Кульбаева и прокуроры обнаружили, что представитель министерства экологии не явился в суд. Хотя, по словам секретаря заседания, ведомство было извещено надлежащим образом.

Согласно ст.71 ч.9 при неявке потерпевшего без уважительной причины он может быть подвергнут принудительному приводу, - сказала прокурор Сауле Сыдыкова и попросила суд организовать доставление представителя министерства экологии.

Кроме того, адвокаты и прокуроры ходатайствовали перед судом о переносе заседания в виду отсутствия потерпевшей стороны. Судья решила заседание продолжать.

После этого защитники вице-министра Гани Садибекова заявили отвод суду. Причина – удовлетворение ходатайства прокуратуры об изменении потерпевшей стороны с министерства энергетики на министерство экологии.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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