В каких областях Казахстана наиболее вероятны весенние паводки

Весенний период ожидается многоводным в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Синоптики рассказали о результатах обследования гидрометеорологической обстановки перед наступлением весеннего периода паводка в различных регионах страны, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", по предварительному гидрологическому прогнозу от 2 февраля 2020 года, показатели влагозапасов в снежном покрове и увлажнения почвы превышают как среднемноголетние нормы, так и значения 2017 года, когда в ряде регионов были подтоплены населенные пункты и жилые дома.

По данным гидрометеорологических наблюдений по состоянию на 1 февраля 2020 года объемы влагозапасов в снежном покрове больше на 40-60% в бассейнах рек Карагандинской, Костанайской Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. В Восточно-Казахстанской области выше среднемноголетних норм на 20-50 %. В бассейнах рек Западно-Казахстанкой, Атырауской областей меньше среднемноголетних норм на 30-60%.

На основании всех вышеперечисленных факторов, весенний период ожидается многоводным в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанкой, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Однако, необходимо отметить что помимо вышеуказанных регионов в случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале и марте, на юге, юго-востоке и западе Казахстана несмотря на малое количество снежного покрова возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков. Объемы и периоды прохождения весенних паводков на реках Казахстана будут зависеть от температурного режима в феврале, марте и апреле месяцев. Кратковременные повышения дневных и ночных температур воздуха и выпадение осадков могут привести к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений, формированию талого стока, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки рек и подтоплению, – сообщили в пресс-службе Казгидромета.

К примеру, в марте 2018 года в Восточно-Казахстанской области за одни сутки выпала трехмесячная норма осадков. Повышение дневных и ночных температур воздуха и глубокое промерзание почвы привели к интенсивному таянию снега, формированию склонных поверхностных стоков. В итоге было подтоплено больше 1000 жилых домов на территории 31 населенных пунктов. В пяти районах Восточно-Казахстанской области (Аягозском, Глубоковском, Шемонайхинском, Зыряновском и в городе Семей) были объявлены режимы ЧС природного характера.

Кроме того, помимо гидрометеорологических факторов одной из причин наводнений является несвоевременное обеспечение свободных объемов на водохранилищах, аварийные состояния гидротехнических сооружений которые могут привести к аварийным сбросам и угрозам подтоплений ниже расположенных населенных пунктов.

Необходимо отметить что, процесс снегонакопления будет продолжаться в течение февраля и марта. Основной гидрологический прогноз на весенний период будет разработан в марте 2020года и будет еженедельно предоставляться (с уточнениями каждые 3 дня) краткосрочными и среднесрочными гидрологическими прогнозами по аналогии 2018-2019 годов. Касательно рисков наводнений по столице и в степи, здесь все будет зависеть от своевременной очистке снега дворовых участков населенных пунктов. В случае резкого повышения температурного фона существует риск формирования талого стока, – подытожили в пресс-службе Казгидромета.

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