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В Казахстане запретили экспорт медицинских масок, халатов и перчаток

Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья казахстанцев.

Фото : zakon.kz20 февраля 2020, 11:53

В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз за территорию республики медицинских средств индивидуальной защиты, передает zakon.kz.

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК поясняют, что сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья казахстанцев.

Согласно распоряжению премьер-министра РК от 29 января 2020 года "О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан", а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской Народной Республике и других странах, во избежание возникновения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции. Председателем Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения издан приказ о запрете на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки), - сказано в сообщении Комитета.


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