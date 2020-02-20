В Казахстане запретили экспорт медицинских масок, халатов и перчаток

Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья казахстанцев.

В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз за территорию республики медицинских средств индивидуальной защиты, передает zakon.kz.

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК поясняют, что сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья казахстанцев.

Согласно распоряжению премьер-министра РК от 29 января 2020 года "О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан", а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской Народной Республике и других странах, во избежание возникновения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции. Председателем Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения издан приказ о запрете на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки), - сказано в сообщении Комитета.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!