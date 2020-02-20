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В Нур-Султане гуляет олень

Животное уже ищут.

Фото : кадр из видео20 февраля 2020, 13:19

В Сети появилось видео с бегающим в Нур-Султане оленем, передает zakon.kz

Пользователь Facebook Аскар Жанапов опубликовал видео с бегающим оленем.

В районе Экспо бегает косуля, видимо раненая. Может быть есть службы, которые могли бы ее отловить и вывезти за город, - написал он.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет сообщил, что животное уже ищут:

В Астане были сильные бураны. Скорее всего, зверь заблудился. Сейчас, как только его поймаем, обратно в лес отправим, - сказал он.


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