В Нур-Султане гуляет олень
Животное уже ищут.
Фото : кадр из видео20 февраля 2020, 13:19
В Сети появилось видео с бегающим в Нур-Султане оленем, передает zakon.kz
Пользователь Facebook Аскар Жанапов опубликовал видео с бегающим оленем.
В районе Экспо бегает косуля, видимо раненая. Может быть есть службы, которые могли бы ее отловить и вывезти за город, - написал он.
Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет сообщил, что животное уже ищут:
В Астане были сильные бураны. Скорее всего, зверь заблудился. Сейчас, как только его поймаем, обратно в лес отправим, - сказал он.
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