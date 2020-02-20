В Алматы изнасиловали двух детей. Педофила кастрируют
Приговор вступил в законную силу.
Фото : versiya.info20 февраля 2020, 13:54
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего насильственные действия и изнасилование детей, 2004 и 2007 года рождения, передает zakon.kz.
Приговором суда К. признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности связанные с работой с несовершеннолетними детьми. Также осужденному назначено применение химической кастрации, - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.
Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
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