В Алматы изнасиловали двух детей. Педофила кастрируют

Приговор вступил в законную силу.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего насильственные действия и изнасилование детей, 2004 и 2007 года рождения, передает zakon.kz.

Приговором суда К. признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности связанные с работой с несовершеннолетними детьми. Также осужденному назначено применение химической кастрации, - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

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