Сколько продлится карантин для возвращающихся в Казахстан из Китая

В случае нарушения данного режима законодательство РК об адмправонарушениях, предусмотрена адмответственность.

Все лица, въезжающие в Казахстан из Китая, с сегодняшнего дня будут помещаться в карантин на 14 дней. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, постановление главного государственного санитарного врача РК о дальнейшем усилении мер, профилактики по коронавирусной инфекции в РК было утверждено 17 февраля 2020 года.

Согласно данного постановления с 20 февраля текущего года все лица, прибывающие из стран, где зарегистрирован случай нового вида коронавирусной инфекции, будут разделяться на три категории, в зависимости от ситуации в той стране, откуда они будут прибывать. Так, первая категория - это лица, прибывающие из КНР в течение последних 14 дней. Все они будут на 14 дней помещены в карантин с изоляцией в стационаре, а затем после 14 дней изоляции, проведен наблюдение на 10 дней они будут под домашним наблюдением медицинских работников по средствам телефонного обзвона. Данные лиц будут размещаться в стационарах инфекционных стационарах, изолированно. На сегодня таких резервных коек подготовлено 4400. Работа по подготовке данного направления продолжается, - сообщил Биртанов.

Вторая категория лиц - это те страны, где коронавирусная инфекция зарегистрировано более 10 случаев. В этих случаях лица, прибывающие в Казахстан из этих стран, будут размещены под домашний карантин, то есть находиться дома под наблюдением медработника посредством того, что средние медработники поликлиник по месту жительства будут посещать их на дому. В случае, если это иностранец, то медобследование он будет проходить в номере отеля.

В дальнейшем после 14 дней 10-дневный еще будет обзвон. То есть еще 10 дней дополнительно досматривать. Список таких стран на сайте национального центра общественного здоровья, - добавил Биртанов.

Третья категория - это лица, прибывающие из стран, где зарегистрировано менее 10 случаев. Такие лица попадают просто под наблюдение системы здравоохранения по месту жительства и будут проходить обзвон медработниками в течение уже 24 дней.

Хотелось бы обратить внимание всех граждан Республики Казахстан и лиц, временно прибывающих на территорию РК, в случае нарушения данного режима законодательство РК об адмправонарушениях, предусмотрена адмответственность. То есть, неисполнение законных требований государственных органов, - сказал министр.

На данный момент в Казахстане не зарегистрировано ни одно случая заболевания короновирусной инфекцией. С начала вспышки эпидемии в Китае в Казахстане было осмотрено более 488 тысяч человек, которые въехали на территорию республики. Некоторые из них были госпитализированы с подозрением на ОРВИ и коронавирусную инфекцию. На данный момент 15 человек остаются госпитализированными, "но ни у кого из этих людей, которых мы выявили на границе, коронавирусная инфекция не обнаружена".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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