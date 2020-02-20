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Фонд "Даму" предупреждает о мошенничестве в соцсетях

Обучение и консультации фонд проводит бесплатно.

Фото : Фонд "Даму"20 февраля 2020, 16:10

Фонд "Даму" предупреждает о мошенничестве в социальных сетях, передает zakon.kz.

В связи с участившимися фактами мошенничества в социальных сетях, предлагающих услуги по проведению платных обучающих семинаров, помощи в оформлении кредитов и получении грантов, АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" предупреждает предпринимателей Казахстана и просит не поддаваться подобным мошенническим воздействиям.

Обучение и консультации Фонд "Даму" проводит бесплатно.

По всем случаям вымогательства денег за услуги, якобы оказываемые сотрудниками Фонда "Даму", просим сообщать в единый Call-центр 1408 (звонок по Казахстану бесплатный) или на электронный адрес: senim@fund.kz.


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