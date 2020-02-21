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Суд по иску Bek Air к владельцу дома, в который врезался самолет, не состоялся

Слушания перенесли на март.

Фото : zakon.kz21 февраля 2020, 10:16

В Талгарском районном суде должно было начаться судебное разбирательство по иску авиакомпании Bek Air к владельцу дома, в который врезался самолет. Однако процесс отложили, передает zakon.kz.

Причинами послужили: ответчик Ришат Калибек не владеет русским языком, ему не предоставили переводчика. Он также сообщил, что у него пока нет адвоката.

На предварительном слушании присутствовал глава авиакомпании Нурлан Жумасултанов.

Слушания перенесли на 20 марта.

10 февраля стало известно, что Bek Air подал в суд на Ришата Калибека, владельца дома, в который врезался самолет.

Мне пришла SMS на русском языке. Я забрал документы с суда, попросил перевести на казахский. Оказывается, меня вызвали в качестве ответчика. Они говорят, что дом построен на незаконном месте и его надо убрать. Я не знаю их намерений. 21 февраля будет суд, - рассказывал владелец дома.

Юристу Бакытжану Базарбеку он рассказал, что земельный участок купил в 2014 году за 14 тысяч долларов. Дом начал строить в том же году, а закончил в 2018 году. Общая сумма, которую он потратил на строительство, составила 25 миллионов тенге. Когда мужчина покупал участок, его никто не предупредил, что он находится недалеко от алматинского аэропорта.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Все новости, связанные с крушением самолета Bek Air читайте здесь.


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