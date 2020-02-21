Пожизненно посадили убийц егеря в Карагандинской области

В суде вина всех осужденных была доказана.

В Караганде оглашен приговор по факту убийства егеря, передает zakon.kz.

13 января 2019 года в Нуринском районе Карагандинской области было совершено преступление, которое вызвало широкий общественный резонанс. Cемеро жителей Кызылординской области в Нуринском районе Карагандинской области незаконно охотились на сайгу. Инспекторы "Охотзоопрома" Ерлан Нургалиев и Петр Ницык во время патрулирования охраняемой территории приняли меры по задержанию правонарушителей. Однако преступники попытались скрыться. В процессе преследования инспекторы остановили одну из машин, в которой находились Ахметов, Акшанов. и Шукилдиков. Они оказали активное сопротивление с использованием оружия и нанесли инспекторам тяжкие телесные повреждения. В результате полученных травм инспектор Ерлан Нургалиев скончался. Его напарник Петр Ницык был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В ходе досудебного расследования установлена причастность к совершенным преступлениям Ахметова Б.М., Акшанова К.В., Шукилдикова Н.М., Базарова Б.М., Кайырбекова Б.С., Мырзабаева Ж.К. и Акимова А.У., которым предъявлено обвинение в незаконной охоте. Кроме того, Ахметову Б.М., Акшанову К.В. и Шукилдикову Н.М. предъявлено обвинение в покушении на убийство инспектора Ницыка П. и в убийстве инспектора Нургалиева Е.Б. - сказано в сообщении пресс-службы СМУС Карагандинской области.

В суде вина всех осужденных была доказана.

Наказание осужденным назначено соразмерно содеянному, с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, наступивших последствий и мнения потерпевших. Орудия преступления в виде двух автомашин, оружия обращены в доход государства. Приговором суда Ахметов Б.М., Акшанов К.В. и Шукилдиков Н.М. осуждены за незаконную охоту, покушение на убийство и убийство лица, совершенное при отягчающих обстоятельствах, и по совокупности уголовных правонарушений окончательно им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права заниматься данной деятельностью на 5 лет, - сообщили в суде.

Базаров, Кайырбеков, Мырзабаев и Акимов осуждены за незаконную охоту к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься данной деятельностью на 5 лет каждый.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в части взыскания с осужденных Ахметова, Акшанова и Шукилдикова в пользу потерпевшего Ницык материального ущерба в размере 500 000 тенге и морального вреда в сумме 6 000 000 тенге, в пользу потерпевшего Нургалиева Н.Б. (брата погибшего инспектора) материального ущерба в размере 500 000 тенге и морального вреда в сумме 9 000 000 тенге, в пользу потерпевшего Нургалиева М.Е. (сына погибшего инспектора) материального ущерба в размере 1 890 000 тенге и морального вреда в сумме 15 000 000 тенге.

Также в пользу государства со всех осужденных взыскан материальный ущерб в сумме 89 763 750 тенге, причиненный окружающей среде в результате отстрела сайги.

Приговор суда не вступил в законную силу и осужденные вправе обжаловать его.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!