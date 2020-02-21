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В Алматы пропал ребенок. Аким района просит о помощи

Школьник страдает эпилепсией.

Фото : volontery_almaty_lider.kz21 февраля 2020, 11:24

В Алматы пропал школьник. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Жетысуского района Кикимов Максат, передает zakon.kz.

Пропал ученик 8 класса Кунту Шерхан Тұрмаханбетұлы, - написал Кикимов.

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ҚҰРМЕТТі ТҰРҒЫНДАР ІЗДЕУ САЛЫНАДЫ❗❗❗ Кунту Шерхан Тұрмаханбетұлы. 2005 ж.31.10. 8 б Сынып оқушысы. 20.02.2020. 14: 30 үйден шығып, осы уақытқа дейін оралмаған. Бойы: 1.50 см, Шашы қара , қара Куртка, джинсы, көк кроссовка, қолында қара түсті сөмке. Қандай да бір ақпарат болса жазуларыңызды сұраймыз! Осы постты репост жасауларыңызды сұраймын! ————————————————— ПРОПАЛ РЕБЁНОК ❗❗❗ Кунту Шерхан Тұрмаханбетұлы. 31.10. 2005г. Ученик 8 класса. 20.02.2020 В 14:30 ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА И НЕ ВЕРНУЛСЯ до настоящего ВРЕМЕНИ. РОСТ: 1.50 ХУДОЙ, СВЕТЛЫЙ, ВОЛОСЫ: ЧЕРНЫЕ КОРОТКИЕ, Одет: Черная Куртка, черная шапка, джинсы, КРОСОВКИ СИНИЕ, НА РУКЕ СУМКА ЧЕРНОГО цвета. Прошу максимальный репост данного поста ! Просим Вашей помощи @volontery_almaty_lider.kz

Публикация от Maqsat Sákenuly Qiqymov (@kikimov_maksat) 20 Фев 2020 в 6:16 PST

По его словам, 20 февраля в 14.30 вышел из дома и не вернулся.

Был одет в черную куртку, черную шапку, джинсы, кроссовки синие. На руке была сумка черного цвета. Худой, рост 1,5 метра, волосы черные, короткие, - добавил аким района.

По информации волонтеров, может быть дезориентирован, страдает эпилепсией.


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