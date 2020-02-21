В Алматы пропал ребенок. Аким района просит о помощи

Школьник страдает эпилепсией.

В Алматы пропал школьник. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Жетысуского района Кикимов Максат, передает zakon.kz.

Пропал ученик 8 класса Кунту Шерхан Тұрмаханбетұлы, - написал Кикимов.

По его словам, 20 февраля в 14.30 вышел из дома и не вернулся.

Был одет в черную куртку, черную шапку, джинсы, кроссовки синие. На руке была сумка черного цвета. Худой, рост 1,5 метра, волосы черные, короткие, - добавил аким района.

По информации волонтеров, может быть дезориентирован, страдает эпилепсией.

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