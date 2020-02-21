В Нур-Султане водитель Range Rover более 100 раз нарушил ПДД

Сумма штрафов превысила миллион тенге.

В столице, в ходе ОПМ "Борышкер" полицейские задержали водителя, нарушившего ПДД более 100 раз, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Нур-Султана, с 5 февраля сотрудники полиции с участием частных судебных исполнителей, представителей государственных органов и общественности выявляют должников, алиментщиков и выдают им уведомления об уплате штрафов.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер" проводится с целью контроля за исполнением постановлений и предписаний по делам об административных правонарушениях. С помощью камер видеонаблюдений и используя электронные планшеты, выявляют должников по административным штрафам, лиц, не имеющих права управления транспортным средством, управляющие с подложными номерами и др. В период проведенного ОПМ полицейскими выдано жителям города, которые имеют задолженность 8 785 уведомлений на сумму порядка 58 млн тенге, - сообщили в полиции.

Всего на коммунальную стоянку с начала ОПМ водворено более 100 автомашин, из них 88 водителей управляли авто без соответствующие документов, за управление с подложными гос.номерами 5 и за управление транспортными средствами, имеющими различные судебные ограничения 5 автомобилей. За управление транспортным средством с переоборудованием 3 транспортных средства водворены на коммунальную стоянку.

Во время патрулирования, полицейские остановили машину Range Rover, водитель которой управлял авто без страхового полиса. Кроме того камерами Сергек за автомобилем зафиксировано более 100 нарушений на сумму около 1,5 млн тенге. Из них водитель оплатил 69 нарушений на сумму 926 675 тенге. Авто водворено на коммунальную стоянку.

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