Тенге завершил неделю так же, как и начал - укреплением
Средневзвешенный курс доллара составил 375,86 тенге (-0,27).
Фото : zakon.kz21 февраля 2020, 16:03
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 375,86 тенге (-0,27).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8611 тенге (-0,0477), объем торгов 50,5 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 376-377,5 тенге, евро – 406-409,3 тенге, рос.рубля – 5,8-5,93 тенге.
В торгах приняли участие 14 членов KASE.
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