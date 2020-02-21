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Тенге завершил неделю так же, как и начал - укреплением

Средневзвешенный курс доллара составил 375,86 тенге (-0,27).

Фото : zakon.kz21 февраля 2020, 16:03

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 375,86 тенге (-0,27).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8611 тенге (-0,0477), объем торгов 50,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 376-377,5 тенге, евро – 406-409,3 тенге, рос.рубля – 5,8-5,93 тенге.

В торгах приняли участие 14 членов KASE.


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