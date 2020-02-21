Большинство казахстанцев все еще не доверяют полиции

Частично согласились с утверждением, что полиции можно доверять, половина опрошенных респондентов.

На правительственном часе по реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел РК на 2019-2021 г.г. в Сенате Парламента РК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что по итогам исследований за прошлый год более 60% казахстанцев не доверяют органам правопорядка, передает корреспондент zakon.kz.

"С 13 мая по 22 июня 2019 года комитетом по статистике министерства национальной экономики проведено выборочное исследование "Уровень доверия населения к правоохранительным органам". Исследованием охвачены респонденты в возрасте 15 лет и старше, доля молодежи в возрасте 15-29 лет составила 17,9%, по всем регионам республики, как в городской, так и в сельской местности. Согласно опросу, с утверждением о том, что органам полиции можно доверять полностью согласны 38,3% респондентов, частично согласны 51,2%", - сказал Тургумбаев.

При этом он сообщил, что с учетом международной практики оценка эффективности деятельности полиции будет проводиться по наиболее важным количественным критериям, основанным на правовой статистике, и качественным, базирующимся на социальных исследованиях.

Это наиболее сбалансированная система оценки, ориентирующая правоохранительные органы на эффективное выполнение поставленных задач и минимизирующая риски, связанные с погоней за статистическими показателями. Такой подход одобрен главой государства, - уточнил глава ведомства.

Также министр рассказал, что согласно данным правовой статистики по итогам 2019 года отмечается снижение преступности на 17,5% - с 255,3 тысяч до 210, 7 тысяч. Еще, по его словам, снизилось число уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах (-14,4%), в том числе на улицах (-11,6%).

Оксана Скибан, Нур-Султан

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