Безденежный треугольник

Быстро получить сверхприбыль, не потратив особо сил и времени. Не меняется суть, но неизменен и спрос.

Вам предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, обещают гарантированный доход или туристические путевки по сверхнизких ценам, манят скопить на квартиру, которая стоит ниже рыночной стоимости, и просят активно привлекать друзей/родственников/знакомых/коллег в проект? Мечта замаячила, как кажется, уже на расстоянии вытянутой руки? Дух захватывает? Осторожно! Перед вами - финансовая пирамида.

Первый раз мы услышали этот термин еще в начале 90-х годов прошлого столетия, где реклама по телевидению зазывала становится "партнерами", "инвесторами" и прочими не совсем знакомыми, на тот период времени, словами. Прошли годы, сменились поколения, а финансовые пирамиды, не меняя правила, все также существуют и привлекают людей. При этом и принцип работы "верхи ликуют, низы в пролете" остался неизменным.

Буквально на этой недели в различных мессенджерах замелькала очередная схема по отъему денег у доверчивых, но азартных граждан. "Черный котел" — название простое, как и принцип "игры". Перечисляешь, на некий счет 14 300 тенге и привлекаешь для участия в такой "народной забаве" еще двух "братьев по счастью". Дальше все еще намного проще, просто ждешь, пока твои привлеченные люди найдут еще по два "счастливчика" и так далее. В итоге можно получить сумму примерно в 10 раз больше внесенной, но, естественно, таковых будут единицы. Основная масса участников останутся ни с чем. Так, впрочем, было и будет всегда. Однако появится новая финансовая пирамида и люди вновь будут в ней участвовать. Вопрос, откуда же пошло увлечение у наших соотечественников подобными схемами?

Сейчас набирает популярность, так называемая игра "черный котел", на самом деле ее истоки ведут еще в Советский Союз, когда имела место игра черная касса. Тогда она делалась для того, чтобы рабочие, которые получили очередь или возможность купить что-то дорогостоящее, например, мебельный гарнитур или что-то из техники, имели возможность быстро собрать деньги. Подошла, денег нет, коллеги скидывались, определенной суммой. Но тогда это игра была в узких коллективах, все друг друга знали, и это была некая гарантия исполнения обязательств", - делится воспоминаниями главный специалист Управления мониторинга финансовых продуктов Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Дмитрий Акмаев

Если же вы осознано решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, все равно очень высока вероятность, что не получите ничего. Просто отдадите свои деньги организаторам, потому что все финансовые пирамиды — это мошенничество. За мошенничество у нас также предполагается уголовное преследование. Поэтому вероятность попасть в тюрьму, гораздо выше, чем заработать миллионы.

Пирамида, получает средства за счет вновь прибывших. В такой организации, естественно, отсутствуют основные средства, тем более дорогостоящие, нет производственной деятельности, то есть работают по схеме "деньги ради денег". Естественно, такие схемы отслеживаются правоохранительными органами", — дает разъяснения главный специалист Управления мониторинга финансовых продуктов Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Дмитрий Акмаев.

Мошенники стали изобретательнее, маскируются "пирамиды" под различные организаций: управляющие компании, жилищные кооперативы, кредитные учреждения и пр. Не подготовленному или не достаточно просвещенному в финансовых делах человеку порой сложно понять, что перед вами финансовый "пузырь". Видимо поэтому финансовые пирамиды продолжают заманивать.

Посмотрите, чтобы не попасться! Репортаж корреспондента "Первого канала "Евразия" Марии Парфеновой в программе "Аналитика" в это воскресенье, 23 февраля в 20:00.

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