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Олимпиаду в Японии предложили перенести в Лондон из-за коронавируса

Губернатор Токио уже выразила свое недовольство.

Фото : indvstrvs.com22 февраля 2020, 01:19

Кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли заявил о необходимости рассмотреть возможность переноса Олимпийский игр 2020 года с Токио в Лондон, передает zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Бэйли, у столицы Великобритании имеется необходимый опыт и инфраструктура для проведения подобного мероприятия, если вспышка коронавирусной инфекции наберет большие обороты.

Губернатор Токио Юрико Коикэ раскритиковала подобную возможность.

Неуместно пытаться использовать эту проблему в своих интересах в ходе борьбы за пост мэра. Причина, по которой эта проблема привлекла внимание во всем мире, связана с круизным лайнером (Diamond Princess - ИФ). Но круизный лайнер принадлежит Великобритании. Я надеюсь, что подобные аспекты дела будут осознаны, - заявила она.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что еще слишком рано говорить о каких-либо изменениях в графике соревнований из-за коронавируса. В Международной олимпийском комитете (МОК) также указали, что не видят необходимости в переносе, отмене и изменении места проведения Игр.

Общая численность больных коронавирусом в районе Японии теперь превышает 700 человек.


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