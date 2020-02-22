Что известно о дезертире, укравшем целый арсенал оружия

Многие задаются вопросом, как худощавый парень мог вынести со склада боеприпасы общим весом, в несколько раз превышающим его собственный.

Родственники и земляки Абылая Балгынбая не верят, что он мог совершить преступление, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Жители маленького села Кайнар Ордабасинского района со не могут оправиться от шока. Тихий и скромный парень, выросший у них на глазах, совершил преступление.

Я его не очень хорошо знаю. Он не хулиган, воспитанный, скромный парень. Отец очень хороший и уважаемый в селе человек, - рассказала жительница села Кайнар Макпал Жаппаркулова.

Со слов соседей, семья Абылая Балгынбая многодетная. Он старший. До армии закончил один из колледжей в Шымкенте. Недавно получил звание младшего сержанта. Есть сестра студентка и братья школьники. Родители парня комментировать данную ситуацию отказались.

Спецоперацию по задержанию 25-летнего контрактника проводили совместно МВД И КНБ. Заведено уголовное дело. То, что парень совершил такое преступление в одиночку, никто в селе не верит. Строят догадки.

Я слышал, что автоматов только больше 10, пистолеты и патроны. Такое невозможно одному человеку даже поднять. А незаметно украсть, тем более. Мне кажется, или он был не один, или тут что-то другое, - поделился житель села Ахат Шатырбайулы.

Строят догадки и пользователи соцсетей. Многие задаются вопросом: как худощавый парень мог вынести со склада боеприпасы общим весом, в несколько раз превышающим его собственный. Только 30 автоматов Калашникова весят больше 100 килограммов. "- Кражи не будет. - Все уже украдено до нас".

Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ерлан Турумбаев.

Я вам скажу только одно, что вред с этого оружия никому не принесен. Сегодня в связи с тем, что проводятся следственные действия, я вам никакую информацию дать не могу, - заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Министр пообещал, что уже завтра проведет пресс-конференцию и расскажет все детали преступления в подробностях.

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