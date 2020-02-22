Свыше 70 пострадавших от финансовой пирамиды обратились в полицию Кызылорды

Материальный ущерб подсчитывается.

Сегодня 22 февраля с участием исполняющего обязанности начальника Департамента полиции полковника полиции Амитова Шамшидина Егенбердиевича и исполняющего обязанности начальника Следственного управления полковника полиции Утегенова Амиржана Сермахановича прошел брифинг для представителей СМИ, сообщает zakon.kz.

В настоящее время, Следственным управлением Департамента полиции Кызылординской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На сегодняшний день в полицию обратилось свыше 70 граждан, материальный ущерб подсчитывается.

На сегодняшний день создана следственно-оперативная группа по данному уголовному делу, который будет разбираться по каждому заявлению индивидуально. Жителей города просим сохранять спокойствие, - заявили в пресс-службе ДП Кызылординской области.

В случае, если преступными действиями ТОО "Гарант 24 Ломбард" Вам причинен ущерб, просим Вас обратиться в Департамент полиции Кызылординской области, расположенный по адресу: г.Кызылорда, ул.Коркыт ата №18 или по телефонам 29-50-46, 29-50-25, 29-75-20, для признания Вас по делу потерпевшими и гражданскими истцами.

Согласно ст.201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) детали и материалы досудебного расследования не подлежат разглашению.

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