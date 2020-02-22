Задержан директор Таразского филиала “Гарант 24 Ломбард”

По данному факту начато досудебное расследование по мошенничеству и созданию финансовой пирамиды.

21 февраля в ДП Жамбылской области обратились вкладчики ТОО “Гарант 24 Ломбард”, сообщив о том, что были обмануты, вложив свои денежные средства и имущества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по мошенничеству и созданию финансовой пирамиды.

В настоящее время, директор Таразского филиала ТОО “Гарант 24 Ломбар” задержан, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, - говорится в сообщении ДП Жамбылской области.

Остальные сведения и обстоятельства дела в интересах следствия согласно ст.201 УПК разглашению не подлежат. На сегодняшний день, определяется общее количество потерпевших и сумма причиненного ущерба. В случае, если есть другие обманутые жители области, просим обратиться с заявлением в Департамент полиции.

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