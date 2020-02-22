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В Павлодаре задержан директор филиала ломбарда "Гарант 24"

По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование.

Фото : 24kz22 февраля 2020, 15:57

В отношении финансовой организации проводится расследования по фактам мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Павлодарские вкладчики пожаловались на то, что не могут получить свои деньги назад.

По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК Республики Казахстан - мошенничество в особо крупном размере.

Для установления причин и обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые следственные мероприятия.
Задержан и водворен в ИВС города Павлодара региональный директор, - прокомментировали в ДП региона.

Остальную информацию не сообщают в интересах следствия.

Напомним, филиалы "Гарант 24" и "Estate Ломбард" заподозрили в мошенничестве. Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли.


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