В Павлодаре задержан директор филиала ломбарда "Гарант 24"
По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование.
В отношении финансовой организации проводится расследования по фактам мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
Павлодарские вкладчики пожаловались на то, что не могут получить свои деньги назад.
По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК Республики Казахстан - мошенничество в особо крупном размере.
Для установления причин и обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые следственные мероприятия.
Задержан и водворен в ИВС города Павлодара региональный директор, - прокомментировали в ДП региона.
Остальную информацию не сообщают в интересах следствия.
Напомним, филиалы "Гарант 24" и "Estate Ломбард" заподозрили в мошенничестве. Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли.
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