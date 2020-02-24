В 372 км к югу от Алматы зафиксировано землетрясение
24 февраля в 7 часов 47 мин зарегистрировано землетрясение.
Фото : 24kz24 февраля 2020, 08:37
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 24 февраля в 7 часов 47 мин зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2 .
Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 77.44° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - говорится в сообщении СОМЭ.
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