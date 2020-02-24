Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В 372 км к югу от Алматы зафиксировано землетрясение

24 февраля в 7 часов 47 мин зарегистрировано землетрясение.

Фото : 24kz24 февраля 2020, 08:37

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 24 февраля в 7 часов 47 мин зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2 .

Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 77.44° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - говорится в сообщении СОМЭ.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты