Почему медикам задерживают зарплату, разъяснили в ФСМС

Причина в некорректном внесении медорганизациями данных в систему.

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжан Абилов рассказал журналистам, из-за чего в медицинских организациях возникают проблемы со своевременной выплатой заработной платы работникам. Причина – в некорректном внесении данных об оказанных услугах в информационные системы сотрудниками медицинских организаций, передает zakon.kz.

Задержка выплаты заработной платы сотрудникам Детской стоматологической клиники Усть-Каменогорска произошло из-за того, что оказанные услуги были некорректно внесены в информационные системы и не в полной мере отображались в платежной системе. Хочу подчеркнуть: очень важно своевременное, а главное корректное внесение данных в систему, чтобы машина безошибочно считывала информацию. Поэтому обращаюсь ко всем руководителям медицинских организаций с просьбой взять на особый контроль внесение данных в информационные системы, так как в аналогичной ситуации может оказаться любая медицинская организация вне зависимости от того, имеет ли она прямой договор с Фондом, или является соисполнителем оказания медицинских услуг, – призвал Галымжан Абилов.

Таким образом, в случае с Детской стоматологической клиникой Усть-Каменогорска задержка зарплаты произошла из-за несвоевременного внесения данных в электронные отчетные формы самой медорганизацией. А страдают в итоге медицинские работники.

Как отмечают в Фонде соцмедстрахования, каждая медорганизация должна ответственно подходить к отражению данных по оказанным услугам в системе, чтобы получить за них своевременную оплату.

Прошу руководителей медицинских организаций обратить особое внимание на верное выстраивание бизнес-процессов. Персонал клиник работает не покладая рук, и своевременная выплата зарплаты должна быть в приоритете. Хочу отметить, что и в дальнейшем выплата заработной платы работникам, ее повышение будут мониторироваться Фондом, наряду со своевременной оплатой поликлиниками услуг соисполнения. Данные вопросы находятся у нас на особом контроле, – подчеркнул директор филиала по ВКО.

С внедрением системы ОСМС объем финансирования Восточно-Казахстанской области увеличен на 35% и составил 101 млрд, где по ГОБМП – 72 млрд, по ОСМС – 29 млрд тенге (в сравнении с 2019 годом).

На сегодня по региону зарегистрированы в единой базе поставщиков медицинских услуг Фонда 157 медорганизаций, из которых 103 заключили прямые договоры с Фондом. Среди них 42 частных и 61 государственная. Всем им Фонд выплатил авансы от 10% до 30% (согласно условиям), что составило более 12 млрд тенге.

Уже по итогам января отмечается увеличение потребления консультативно-диагностической помощи. Только по ОСМС медицинскими организациями оказано более 280 тыс. медуслуг, в том числе консультации узких специалистов – 53%, инструментальные исследования (УЗИ, ЭКГ и др.) – 16%, лабораторные услуги – 22%, стоматология – 7%. КТ и МРТ проведены 421 жителю области, стационарная помощь оказана 1600 пациентам, стационарозамещающая помощь – 2000 пациентам.

В целом по Казахстану консультационно-диагностическая помощь оказана на сумму 16 млн тенге, включая консультации узких специалистов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!