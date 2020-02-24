Половина больных туберкулезом в Казахстане проходят лечение на дому с помощью смартфона

В Казахстане стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу.

Сегодня в Казахстане широко применяется так называемое видеонаблюдаемое лечение больных туберкулезом - почти пятьдесят процентов пациентов проходят лечение на дому, используя смартфоны, сообщает zakon.kz.

О новых прогрессивных методах лечения туберкулеза с использованием новейшей техники и гаджетов рассказал на пресс-конференции директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Малик Аденов.

- Это сегодня один из вариантов лечения больных туберкулезом, - говорит врач. - Через смартфон пациент, находясь дома, выходит на связь с медработником в определенное время и говорит, сегодня такой-то день, меня зовут так-то, я себя чувствую хорошо, у меня никаких жалоб нет, и я сейчас принимаю такие-то препараты. И медработник, убедившись в этом, делает в своем журнале отметку, что пациент сегодня получил назначенную дозу препаратов.

По словам спикера, это очень удобно для пациентов, ведь туберкулез лечится длительное время, минимум шесть месяцев и пациент не может все это время находиться в медицинском учреждении и в этом нет необходимости, поскольку эту болезнь можно лечить и на дому, дистанционное. Главное, не прерывать лечения. И чтобы не прерывать лечение, введено такое видеонаблюдаемое лечение и сегодня такой метод лечения с каждым годом применяется все больше и больше.

При этом медицинская организация при необходимости предоставляет пациенту сматрфон с сим-картой на время лечения и сама оплачивает стоимость единиц.

В целом в Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу (ТБ). Заболеваемость ТБ за последние 10 лет снизилась в 2,3 раза, составив в 2019 году 45,6 на 100 тыс. против 105,3 на 100 тыс. населения в 2009 году. Распространенность ТБ (новые случаи и рецидивы) по итогам 2019г. составила 65,4 на 100 тысяч населения. Показатель смертности снизился в 6 раз, составив в 2019 году 2,0 на 100 тыс. населения.

Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!