Голые фото жительницы Тараза заинтересовали полицию

Проводится досудебное расследование.

Откровенные фото в соцсетях девушки из Тараза навели полицейских Мангистауской области на мысль, что она выкладывает их не просто ради того, чтобы похвастаться своей фигурой. Расследование показало, что девушка так заманивала мужчин, чтобы предложить им свои услуги интимного характера за деньги, передает zakon.kz.

Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Мангистауской области выявили данный факт в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт".

В Актау установлена и задержана гражданка А. из Тараза, которая размещала в социальном сайте свои интимные фотографии для рекламирования себя. Позже было установлено, что гражданка оказывала интимную услугу с целью получения прибыли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

По закону, девушке грозит наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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