Работник фитнес-центра в Нур-Султане делал игровые ставки с карт клиентов

В настоящее время выявлено 7 потерпевших.

Полицейские нашли подозреваемого в деле о мошенничестве с банковскими картами, передает zakon.kz.

В Управление полиции района "Алматы" обратился житель столицы. По его словам, неизвестный при помощи электронного кошелька перевел 20 тысяч тенге с его банковской карты.

При проведение следственных мероприятий в рамках данного уголовного дела сотрудниками полиции была проведена кропотливая работа по установлению подозреваемого лица, а также способа обналичивания денег с банковской карты потерпевшего. Им оказался 23-летний житель столицы. Снимая деньги при помощи электронного кошелька с чужих карт, он транзакцией переводил их на логин букмекерских контор, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Мониторинг транзакции счетов подозреваемого лица показал, что он неоднократно пополнял логины букмекерских контор с чужих банковских карт.

"В ходе установления количества потерпевших, с чьих карт незаконно обналичивались деньги подозреваемым, сотрудники полиции выяснили, что все они являлись клиентами одного и того же фитнес-клуба, где работал задержанный. Имея доступ к шкафчикам посетителей клуба, он фотографировал их банковские карты, а затем, имея реквизиты банковских карт потерпевших, ему удалось неоднократно осуществлять незаконные переводы", - отметили в полиции.

В настоящее время выявлено 7 потерпевших.

В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. По данным фактам проводится расследование.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан об учащении количества мошенничеств с банковскими картами.

Просим проявлять бдительность при использовании безналичных расчетов. Кроме того, не позволяйте фотографировать незнакомым лицам свои банковские карты, а также не сообщайте их реквизиты и СМС-пароли, - обратились в полиции.

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