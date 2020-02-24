Капитан сборной Казахстана появился в футбольном симуляторе FIFA 20
Это четвертый казахстанец в текущей серии игры.
Фото : ФК "Зенит"24 февраля 2020, 18:44
Полузащитник сборной Казахстана и "Аль-Айна" Бауыржан Исламхан включен в список футболист в популярном спортивном симуляторе FIFA 20, передает zakon.kz.
Рейтинг игроки оценили в 71 балл (где максимальное значение 100), а потенциал - 73. В FIFA 20 имеются еще четыре казахстанских футболиста - Георгий Жуков из "Вислы", Александр Меркель из "Хераклеса" и Константин Энгель из "Оснабрюка".
Исламхан подписал в феврале контракт с эмиратским клубом "Аль-Айн" сроком на пять месяцев. Казахстанцем активно интересуется петербургский "Зенит".
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