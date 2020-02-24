Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Капитан сборной Казахстана появился в футбольном симуляторе FIFA 20

Это четвертый казахстанец в текущей серии игры.

Фото : ФК "Зенит"24 февраля 2020, 18:44

Полузащитник сборной Казахстана и "Аль-Айна" Бауыржан Исламхан включен в список футболист в популярном спортивном симуляторе FIFA 20, передает zakon.kz.

Рейтинг игроки оценили в 71 балл (где максимальное значение 100), а потенциал - 73. В FIFA 20 имеются еще четыре казахстанских футболиста - Георгий Жуков из "Вислы", Александр Меркель из "Хераклеса" и Константин Энгель из "Оснабрюка".

Исламхан подписал в феврале контракт с эмиратским клубом "Аль-Айн" сроком на пять месяцев. Казахстанцем активно интересуется петербургский "Зенит".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты