Полицейские почти год жили у обвиняемой в убийстве казахстанки

По ее словам, их сложно было прокормить на пенсию.

Обвиняемая в заказном убийстве собственного мужа 78-летняя казахстанка на протяжении восьми месяцев "содержала" у себя двух оперативников, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Согласно материалам дела, пенсионерка вместе с подругой наняла двух киллеров, которые убили ее супруга. Через год появился свидетель, якобы, заказного убийства, и заявляет о преступлении в полицию. Тело предполагаемой жертвы эксгумировали, началось расследование. На скамье подсудимых находятся четыре человека. Предполагаемая заказчица, ее подруга и брат с сестрой – исполнители. Человек, который сообщил о преступлении, на суде заявил, что оговорил подозреваемых под давлением полиции.

Эти люди, которые здесь в данный момент находятся, они ни в чем не виноваты. Их обвиняют не за что. Я хочу попросить, чтобы не губили их жизни, - заявила дочь той самой подруги, которая якобы помогала в поисках убийц.

Во время процесса выяснилось, что на протяжении 8 месяцев в доме главной подозреваемой, находящейся под домашним арестом, живут два оперативника. Которые следили за безопасностью пенсионерки. По ее словам, ей с трудом удается прокормить двух мужчин на ее пенсию в 59 тысяч тенге.

В суде предоставили постановление об охране подозреваемой, но адвокатам его не дали для ознакомления. Теперь прокуратуре предстоит предоставить документы, кто и от кого назначил защиту подозреваемой, тем более, что сама она об этом никого не просила. 78-летней женщине грозит от 15 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас охрана, кстати, уже снята, и тоже без объяснения причин, говорят свидетели.

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