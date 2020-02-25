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Павлодарские перевозчики отказываются бесплатно возить льготников

Им не хватает средств для покрытия расходов автобусных парков.

Фото : Pixabay25 февраля 2020, 01:22

Павлодарские перевозчики уведомили городские власти, что с 1 марта все пассажиры будут оплачивать полную стоимость проезда, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Транспортные компании утверждают, что компенсации почти в 350 млн тенге, которую предоставляют им из бюджета, не хватает на покрытие расходов автобусных парков. Чиновники же считают, что эти затраты необходимо еще обосновать.

Отдел ЖКХ, как уполномоченный орган, определяет сертифицированную компанию, которая будет изучать фактический пассажиропоток, в том числе, льготные категории граждан. По результатам того, как будет вычислен фактический пассажиропоток, уже будет рассматриваться вопрос о выделении бюджетных средств, - заявила заведующая сектором транспорта отдела ЖКХ Гульнара Амираллин.

Результаты исследования чиновники обнародуют уже 1 мая. При этом в акимате добавили: перевозчики, заявляющие о терпящих убытках, экономическое обоснование этому ни разу не предоставили.


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