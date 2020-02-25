Загадочное исчезновение бизнесмена взбудоражило Кызылорду

Родные предполагают: аксакала могла сбить машина и вывезти за город.

При загадочных обстоятельствах пропал 72-летний бизнесмен в Кызылорде. Десять дней о нем ничего не известно, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У Тынымбая Баженова своя мебельная компания. Он вышел на ежедневную прогулку в пять утра. И это последнее, что зафиксировали камеры наблюдения на набережной Сырдарьи. Родные рассказывают - аксакал обычно не отклонялся от маршрута и не выходил из дома без смартфона. Но именно в день исчезновения почему-то оставил мобильный.

В этот день именно он вышел без документов, без телефона, без денег, без ничего в кармане. Прочесали этот весь район при помощи полиции, при помощи военных, кинологов, волонтеров. Мы гарантируем вознаграждение любому человеку, кто даст достоверную информацию, - рассказывает родственник бизнесмена.

В семье Баженова рассказали, что пропавший был здоров. Не рассказывал о проблемах с бизнесом, либо угрозах. Родные предполагают: аксакала могла сбить машина и вывезти за город. К поискам подключились- родственники, знакомые, волонтёры, полиция, спасатели. Водолазы обследовали дно Сырдарьи.

12 часов проводились подводные работы на реке Сырдарье, в районе ЦОНа и микрорайона Арай, но утопленников не обнаружили. Поисково-спасательные работы продолжаются ежедневно по реке Сырдарье до поселка Талсуат, - отметили в департаменте ЧС.

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