Перепутал газ и тормоз. Toyota опрокинулась в Алматы
Очевидцы помогли выбраться водителю опрокинувшегося автомобиля.
Фото : zakon.kz25 февраля 2020, 15:00
В Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Гагарина произошло ДТП. Пострадавших нет, передает zakon.kz.
Сообщается, что Hyundai протаранил Toyota. От удара машину отбросило в сторону, после чего она опрокинулась набок.
Со слов водителя Hyundai, он перепутал газ с тормозом.
Пострадавших в результате ДТП нет. Скорая, которая проезжала мимо, оказала первую медицинскую помощь водителям.
Отмечается, что очевидцы помогли выбраться из машины водителю опрокинувшегося автомобиля.
Сейчас движение по Гагарина в южном направлении отсутствует, движение временно перекрыли.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008929-dac6c6636eb822723cb9eba3f10f5f67
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...