Казахстан продлит запрет на вывоз бензина автомобильным транспортом

По итогам года обеспеченность рынка бензином, дизтопливом и авиакеросином достигла 100%.

Казахстан продлит запрет на вывоз бензина за пределы страны автомобильным транспортом.Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев на расширенном заседании коллегии министерства энергетики, передает zakon.kz.



Как отметил Ногаев, в 2019 году объем переработки нефти вырос на 4,4% по сравнению с 2018 годом и составил 17,2 млн тонн.

При этом объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросина, дизельного топлива, бензина, мазута) в 2019 году вырос на 9,5% к 2018 году.

План текущего года составляет 12,5 млн тонн. Следует отметить, что планы были рассчитаны исходя из внутреннего потребления нефтепродуктов. При этом у нас есть резерв для того, чтобы увеличить объем переработки в течение года в случае необходимости, - подчеркнул министр энергетики.

Как отмечалось, благодаря завершенной модернизации казахстанских НПЗ, потребность внутреннего рынка полностью обеспечивается за счет собственного производства.

По итогам года обеспеченность рынка бензином, дизтопливом и авиакеросином достигла 100%.

В июле 2019 года после снятия запрета начался экспорт бензина в страны Европы и Центральной Азии. Объем экспорта бензина составил 180,7 тыс. тонн.

Также в целях исключения фактов образования дефицита ГСМ министерством введен запрет на вывоз нефтепродуктов с территории РК автомобильным транспортом, который будет пролонгироваться каждые 6 месяцев.

В этой связи поручаю уполномоченным лицам принять необходимые меры по продлению сроков приказа, - сказал Нурлан Ногаев.

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