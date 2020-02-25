Какие ограничения по иностранным работникам хотят ввести в Казахстане

Они могут на законодательном уровне проверять одну компанию только один раз в пять лет.

Мы вносим изменение в положение, чтобы государственные инспектора могли проводить профилактические проверки в предприятиях с иностранной рабочей силой каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу остановится на актуальных вопросах. В прошлом году компании допустили нарушения по оплате труда, бытовому содержанию своих сотрудников. Поэтому в соответствии с поручениями главы государства и генеральной прокуратурой проведены проверки в 95 крупных предприятиях с иностранной рабочей силой, — сказал Нурымбетов на встрече с депутатами по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.

По результатам проверки, по его словам, 1008 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства были выявлены, из 95 мероприятий в 27 выявлены диспропорции в оплате труда.

Он добавил, что другой проблемный вопрос — государственные инспектора труда, количество которых уменьшилось и сегодня их всего 260 по всему Казахстану.

С учетом этого по предпринимательскому кодексу очень много ограничений в деятельности государственных инспекторов труда, которые не могут проводить внеплановые проверки. То есть в течении года не сможет проверить одно и тоже предприятие. Лишь один раз в пять лет. С учетом этого мы вносим изменение в положение, которое находится на рассмотрение, чтобы государственные инспектора могли проводить профилактические проверки в предприятиях каждый год, — заявил Нурымбетов.

Он напомнил, что сегодня в страну привлекают иностранцев по 4 различным категориям: топ-менеджеры, далее руководители структурных подразделений, специалисты инженеры и рабочие специальности.

Мы хотим поставить ограничения по рабочей силе с внесением соответствующих положений. После их принятия по такой категории рабочая сила будет привлекаться только тогда, когда ее не будет хватать в том или ином регионе, — подчеркнул министр.

В случае, если компания будет привлекать иностранную рабочую силу, тогда она будет брать обязательства по созданию рабочих мест.

Мы хотим внести вновь в положение норму по замене казахстанскими работниками. Это позволит повысить квалификацию наших специалистов. Сейчас эти все моменты находятся на согласовании госорганов, — уточнил глава ведомства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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